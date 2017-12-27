美河市圖利建商弊案 前北市府官員各判2到4年

2017-12-27 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇位榮 ╱即時報導



台北市政府與建商日勝生聯合開發的捷運共構宅美河市弊案，台灣高等法院認定，捷運局聯合開發處前處長高嘉濃、前課長王銘藏，七年前聯手偽造鑑定報告，拉高建築成本圖利建商，並誤導前市長郝龍斌、前副市長林崇一，導致市府少分配到近二千坪樓地板面積，損失五億零九百萬元，改依偽造文書罪判高四年，王二年，緩刑5年。

美河市共構建案緊鄰台北捷運小碧潭站，基地面積二點八萬坪，二○○一年由日勝生和北市府簽約興建十三棟住宅、二棟商辦及一棟購物中心，戶數二千二百戶。

一審判決指出，此開發案市府提供基地面積百分之九十九點三五土地，餘由日勝生出地並建造，二○○七年間，雙方為釐清完工後市府分得戶數的權益分配，由市府出面委託旭洲等三公司鑑定彼此在開發案的貢獻度。

高嘉濃（五十七歲）和王銘藏（五十五歲）聯手，依據捷運局聯開處下屬綜合旭洲公司鑑價報告，以及日勝生兩度自行下修工程費的變更設計案，先估算美河市建築成本約一百六十點七億餘元，因此北市府與日勝生的權益分配比為三二點四四比六七點五六。

但高嘉濃卻自認成本鑑價太低，日勝生可能不會接受，指示王銘藏想辦法提高成本，但被負責鑑價的旭洲公司拒絕，高於是從日勝生的不詳人士拿到一份日勝生「工程預算補充說明」，要王與日勝生研究提高成本的理由，最後以虛增外牆整修等七十項工程費方式，將總工程費虛增到一百七十四點九億餘元。

結果市府雖是美河市最大地主，權益分配比卻因工程費被灌水，被調降為三十點七五，直接少了市值近四億元樓地板面積，也因為單坪建價提高，要支付給日勝生的委建獎勵金暴增一億餘元，總計市府損失了價值五億九百萬元的樓地板面積近二千坪。