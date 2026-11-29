趙姓老翁今天下午在台北市萬華區西園路、西藏路口徒步穿越道路時，因帽子遭強風吹落至路口，慌忙撿拾之下，遭側後方王姓男子所駕貨車碰撞，趙頭部受創，當場死亡，警方介入確認王無毒、酒駕情事，詢後依過失致死罪嫌送辦，檢警後續將相驗釐清趙確切死因。

警方調查，86歲趙男今午2時許在西園路、西藏路人行道上，徒步往北穿越道路，途中帽子被強風吹落，趙為了撿拾帽子趨前至路口，未料30歲王男駕駛貨車也往北行駛，閃避不及直接撞上趙，趙頭部受重創，當場死亡。

員警介入後，確認現場無毒、酒駕情事，將王帶返偵詢後，依過失致死罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。檢警後續將相驗釐清趙確切死因。

警方呼籲，民眾行經道路時，如遇物品遭風吹落至車道，切勿貿然穿越或返回撿拾，應先確保自身安全，並留意周遭車流狀況，確認安全後再行處理。另提醒駕駛人行經路口及行人穿越道時，務必減速慢行、提高警覺並注意周遭人車動態，共同維護交通安全，避免憾事再次發生。

員警介入後，確認現場無毒、酒駕情事，將王帶返偵詢後，依過失致死罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。圖／警方提供