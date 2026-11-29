高市三民區河堤路今天上午6時40分有民眾晨運時驚見一名男子倒臥大排水溝階梯下方步道，死狀嚇人報警；警消趕抵，發現男子已明顯死亡，在男子身上發現裝財物的錢包及證件，鑑識人員勘驗初判無外力介入，已報請檢察官相驗，釐清死因。

警方指出，案發地點位於河堤路大排水溝階梯下方的步道上，晨運民眾6時40分經過該處赫見男子倒臥岸邊步道上報警。

警消趕抵現場，發現男子已明顯死亡，死狀怪異，鑑識人員到場採證，發現死者身上有錢包及證件，循線查出是73歲的洪姓老翁。

由於洪姓老翁錢包內的財物未被竊取，現場亦無打鬥痕跡，警方查出洪男今天凌晨2點多和家人說要外出走走，沒料，發生憾事。警方初步排除有外力介入，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

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