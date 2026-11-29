林姓男子昨徹夜飲宴未歸，其謝姓女友心生不滿、在家借酒澆愁，酒醉後循手機定位找到林男，在台北市中山區某餐飲店外當街對林拳打腳踢，警方接獲民眾報案後介入，林不願提告，警詢後依社會秩序維護法裁罰。

警方調查，台北市中山警分局中山二派出所11月29日清晨6時許獲報，指稱林森北路某餐飲店外有男女糾紛，立即派員到場處理。

員警到場後，36歲林男在店外表示，32歲謝姓女友不斷對他拳打腳踢；店內的謝女坦承出手傷人，但堅稱「他（林男）也有動手」。員警安撫「所以2個人我們都會帶回去調查」，隨後將2人帶返警所。

據悉，謝女不滿林男徹夜飲宴、遲未返家，獨自在家飲酒，酒醉後循手機定位找到林男，當街發生口角，引起民眾報警。

警方後續清查相關監視器畫面，發現謝女對林男拳打腳踢，林男原本不斷安撫，最後無奈將謝女手臂壓在牆上控制住，避免謝再做出攻擊行為，初判林男未有攻擊行為。由於林男暫不提告，警詢後依社會秩序維護法第87條第1項第1款「加暴行於人」裁罰。

警方呼籲，民眾如遇感情或家庭糾紛，應理性溝通，切勿以暴力相向，警方對於任何暴力行為均依法嚴正處理，絕不寬貸。