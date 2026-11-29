聽新聞
0:00 / 0:00
錯過投票！房間傳異味家人報警 高雄30歲男被發現身體發黑猝死床上
高雄市30歲林姓男子和家人同住前鎮區育樂路某公寓，因常多日足不出戶，家人不以為意，昨投票日也未見林男出門投票，今天上午9時，家人聞到他房內飄出異味還上鎖，敲門、打電話均無回應報警；警方到場開門，赫見林猝死床上，身體已發黑，初步研判無他殺之嫌。
前鎮警分局一心路派出所警方今天上午9時許接獲報案指稱，家住育樂路18巷某公寓民宅的林姓男子（30歲）多日未離開房間，敲門及電話聯繫均未獲回應，請警方到場協助查看。
警消趕抵，林男家人指25日還曾見林男外出，後未見其身影，因林常足不出戶，不以為意，昨天投票日也未外出投票，今天聞到他房內飄出陣陣異味才報警。
警消進屋後開啟房門，發現林男倒臥床上，身軀發黑、腫脹，已明顯死亡，未送醫。警方鑑識人員進屋勘察採證，未發現破壞及外力介入痕跡，將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。