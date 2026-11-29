高雄市30歲林姓男子和家人同住前鎮區育樂路某公寓，因常多日足不出戶，家人不以為意，昨投票日也未見林男出門投票，今天上午9時，家人聞到他房內飄出異味還上鎖，敲門、打電話均無回應報警；警方到場開門，赫見林猝死床上，身體已發黑，初步研判無他殺之嫌。

前鎮警分局一心路派出所警方今天上午9時許接獲報案指稱，家住育樂路18巷某公寓民宅的林姓男子（30歲）多日未離開房間，敲門及電話聯繫均未獲回應，請警方到場協助查看。

警消趕抵，林男家人指25日還曾見林男外出，後未見其身影，因林常足不出戶，不以為意，昨天投票日也未外出投票，今天聞到他房內飄出陣陣異味才報警。

警消進屋後開啟房門，發現林男倒臥床上，身軀發黑、腫脹，已明顯死亡，未送醫。警方鑑識人員進屋勘察採證，未發現破壞及外力介入痕跡，將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

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