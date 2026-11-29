79歲劉姓婦人今天清晨5時騎單車行經高市中山路，直接在路中向左迴轉，同向直行由閔姓男子駕駛的轎車措手不及，當場將劉婦撞飛，劉頭、臉受傷，顱內輕微出血，被緊急送醫治療；閔男無酒駕行為，詳細肇責待釐清。

鳳山警分局指出，劉姓婦人今天清晨5時騎自行車沿中山路東向西行駛，行經事故地點時向左迴轉，與同向直行的29歲閔姓男子所駕駛的轎車發生碰撞，劉婦噴飛在地，當場頭、臉擦挫傷，顱內些微出血，意識清楚，送醫治療後，仍在加護病房觀察。

警方獲報到場處置，撞傷劉婦的閔男未受傷，經施以酒測，無酒駕行為。初步研判，劉婦在畫設分向限制線路段迴轉，導致被閔男撞上，詳細肇責由交通大隊分析研判。

79歲劉姓婦人今天清晨5時騎單車行經高市中山路（如圖），在路中向左迴轉，當場被直行轎車撞飛受傷。記者石秀華／翻攝

79歲劉姓婦人今天清晨5時騎單車行經高市中山路，在路中向左迴轉，當場被直行轎車撞飛受傷。記者石秀華／翻攝