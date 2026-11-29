張姓男子騎機車行經台南市後壁區，撞上從路旁私地伸入車道的樹叢，人車倒地，左側多根肋骨骨折併血胸；王姓男子等12名地主否認有過失，辯稱當年訂有分管契約，也有人質疑騎士車速過快，台南地檢署認定，12人未提出契約或其他管理約定，都有管理、養護責任，依過失傷害罪嫌起訴。

起訴指出，張姓男子去年7月1日上午7時59分許，騎乘機車沿後壁區南78線由東往西騎車，行經竹新里新厝一處路段時，因路旁私地上的樹叢枝葉已越過圍籬，擴及道路而遮蔽部分車道，張撞上枝葉後摔車受傷；張報警提告，白河警分局循線查出該筆土地由王姓、羅姓、邱姓等12人共有。

王姓男地主在警詢時表示，當年有分管契約，他不清楚事故位置由誰負責，但確定不歸他管，認為事故是張個人的疏失。另一名王姓女地主稱「那不是我的地」；羅姓男地主辯稱，樹木不是地主栽種，不應由他們負責。

另有兩名地主表示，曾委託王姓地主處理土地相關事務，但未約定由誰負責管理及養護；有地主稱自己並非實際使用人或管理人，先前也未收到政府通知。數名地主則指張平時上班會經過事故地點，應熟悉路況，質疑張當時車速過快或精神不濟，否則不會只有張一個人出事，應由張自己負責。

當地里長在警詢及偵查中證稱，事發前約1個月就知道樹叢已蔓延至道路，曾告知住在該處的王姓女地主並請她修剪；里長原也被列為同案被告，檢方另予不起訴。

檢方比對地籍圖資、國土繪測系統、土地登記謄本及事故現場照片等事證，認定樹叢確實從共有土地伸入道路；12人既是登記所有權人，享有土地使用、處分權益，即使有人未住在當地或未曾到過現場，仍應負管理及養護責任，12人又未提出「分管契約」或是其他管理約定，即應負擔相對應法律上義務。

檢方指出，張姓騎士是否騎得太快、熟悉路況或精神不濟，縱張也有過失，仍不能免除地主修剪樹叢的責任；認定12名地主辯詞均為臨訟卸責之詞，無從採信，將12人均依過失傷害罪嫌提起公訴。