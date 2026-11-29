彰化縣六旬莊姓男子明知同里一名女子領有中度智能障礙證明、心智年齡僅6至9歲，以請吃早餐、給100元零用錢等小惠，於2024至2025年間3度誘騙女子到住處房間乘機性交。一審查出，莊男曾犯同罪出獄屬累犯，依3個乘機性交罪判刑5年2月。案經上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴，維持一審認定，全案尚未確定。

2026-11-29 09:35