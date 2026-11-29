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高雄賓士擦撞路邊轎車「烏龜翻」 女駕駛酒測「擦邊球」被測出毒駕
許姓女子昨天深夜10時許駕賓士車行經高市鳳山區青年路一段，突車子偏向擦撞路邊停車格轎車，賓士當場烏龜翻四輪朝天，幸許女僅臉頰擦傷，警方到場，測出酒測值每公升0.05毫克，但唾液快篩呈陽性反應，有毒駕行為，當場逮捕送辦。
鳳山警分局指出，46歲許姓女子昨天深夜10時許駕賓士車沿青年路一段南向北直行，行經事故地點時突然偏向，右前車頭及車身擦撞停放路旁停車格的轎車，賓士車當場在路中央四輪朝天。
許女自行爬出車外，僅臉頰擦傷，警方獲報到場，許稱無大礙會自行就醫；後警方對許實施酒精濃度檢測，酒測值達每公升0.05毫克，未達酒駕裁罰標準。
警方隨後對許施以唾液毒品檢測，結果呈陽性反應，涉有毒駕行為；警詢後，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。警方初步研判肇事原因為許女未注意車前狀況，詳細肇責待交通大隊釐清判定。
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