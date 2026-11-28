玉山今天清晨發生登山意外！一支3人登山隊伍行經信義鄉玉山主北叉路風口鐵柵欄時，43歲陳姓山友不慎扭傷左腳，腳踝嚴重腫脹疼痛，完全無法行走。搜救人員獲報後挺進山區，先以人力背負將傷者撤至排雲山莊，再緊急申請直升機吊掛後送，從清晨通報到完成救援，歷經近8小時。

南投縣消防局今天清晨5時34分接獲報案，陳姓山友行經玉山主北叉路風口鐵柵欄時，左腳不慎扭傷，導致左腳踝外側嚴重腫脹、疼痛，無法踩地行走，同行隊友見狀立即停下並通報求援。

消防局第三大隊接獲通報後，調派信義、玉山分隊共5名消防搜救人員前往救援。玉管處排雲山莊也迅速應變，由巡查員及協作人員上午7時31分出發，7時52分在鐵柵欄出口處找到傷者。

經檢傷評估，陳男因腳踝傷勢無法自行行走，加上現場地形陡峭、碎石坡崎嶇，搜救人員決定以人力背負方式撤離，一步步將傷者搬運下山，上午10時05分順利抵達排雲山莊。

不過，排雲山莊距離登山口仍有一段路程，沿途地形起伏大，若完全依賴人力背負下撤，不僅耗費體力，也可能延誤醫療時效。搜救單位評估後緊急申請空中支援，空中勤務總隊直升機下午1時28分從清泉崗起飛，趕赴排雲山莊執行吊掛任務。直升機完成吊掛後，飛往竹山鎮消防署訓練中心降落，再由消防局救護車接手，將傷者送醫治療。

消防局提醒，玉山等高山步道地形崎嶇，尤其碎石坡容易發生滑倒、扭傷等意外，登山民眾應留意腳步，事前做好體能及裝備準備。若在山區發生事故，應保持冷靜，在安全處等待救援並及時通報，避免因勉強移動造成二次傷害。