高雄市新興區七賢一路某教會設投開票所，今天下午卻發生墜樓事故，1名就讀大學一年級的男生自樓上掉落，撞及採光罩墜落地面，令往來民眾吃驚。正服投票所守望勤務的員警發現，立即通報119搶救，將他送往高醫急救中。

據了解，今天下午3時許，王姓男大生由教會樓上墜樓，因1樓設投開票所，當時還有許多民眾前往投票，他墜樓時正掉落投開票所門口前，令民眾吃驚。員警發現，立刻通報搶救，由救護車送往高醫急救。

警方表示，王姓男子墜樓時先撞及採光罩才落地，意識清楚，無外力介入，已通知家人前往醫院，確實墜樓原因由警方調查中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

