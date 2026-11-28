選舉日返鄉投票車潮多，雲林縣虎尾鎮學府路上，一輛休旅車的後車廂，後車門雖有關上，卻露出兩條腿，還穿著牛仔褲和拖鞋，沿途兩腿搖搖晃晃，看了很嚇人，昨晚有人將畫面貼網，引來不少網友留言「是命案？快報警！」，警方今天循線找到車主，一問才知是人太多，才讓一人坐後車廂；但此舉已違法，將依法告發。

今天是選舉日，兩天來各地就出現不少返鄉投票車潮，雲林縣虎尾鎮學府路往高鐵站方向，昨晚有網友貼文，畫面出現一輛休旅車，後車廂雖有關上，但卻露出兩條腿，一路搖搖晃晃往高鐵站方向駛去。路過車輛有人看到「兩條腿」伸在車外，無不感到好奇、驚嚇，有人用手機拍下貼網，引來網熱議。「這是這麼回事？」「該不會是命案，快報警」「拖鞋還沒掉下，表示人還活著」。

網友在網路平台PO文，經警方循線聯繫到車主，得知係因車輛空間不夠，因此後車廂才會搭載1名乘客，警方指出，該行為已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第6款「車廂以外載客」及第7款「汽車駕駛人若有載運人客或貨物不穩妥、行駛時顯有危險的情形」等規定，因此，後續將請車主到案說明並依違規事實據以告發。

警方呼籲，行駛車輛應於車內座位坐妥並繫好安全帶，嚴禁乘坐於貨斗或後車廂及將身體探出車窗、天窗，避免發生危險及遭警方開單告發。