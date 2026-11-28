桃園市一名曾姓警員涉嫌利用職務權限違法查詢民眾個資，昨遭裁定羈押。示意圖：截自freepik

桃園市一名曾姓警員涉嫌利用職務權限違法查詢民眾個資，並疑似外洩資料、收受不法利益，越南籍阮姓女性友人也被指涉入其中。兩人11月初遭檢廉搜索約談，檢方聲請羈押後，士林地院一度以無管轄權為由裁定無保請回，經檢方抗告成功、高院撤銷發回更裁，士林地院昨(27)日重新召開羈押庭，認定兩人涉犯重罪且有勾串、滅證或逃亡之虞，裁定雙雙羈押禁見，曾姓警員事後也遭停職。

據悉，士林地檢署11月上旬指揮廉政署搜索，調查任職桃園分局埔子派出所的曾姓警員，疑似利用職務之便違法查詢民眾個資並外洩，且收受不法利益，阮姓女子也涉嫌參與。檢方複訊後，認為兩人涉犯重罪，且有勾串、滅證之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

不過，士林地院當時認為兩人的住居所及犯罪行為地均不在該院轄區，且卷內資料不足以證明法院具有管轄權，因此裁定兩人無保請回。士檢不服提出抗告，經台灣高等法院審理後撤銷原裁定，發回士林地院更裁。

士林地院昨日重新召開羈押庭，合議庭認定曾姓警員涉嫌公務員洩漏國防以外秘密、公務員登載不實準文書、違反個人資料保護法，以及貪污治罪條例違背職務收受賄賂等罪嫌重大，犯罪情節、分工及犯罪所得仍有待釐清，且有勾串共犯及逃亡之虞，裁定羈押禁見。

至於阮姓女子，昨日在法庭內一度情緒激動痛哭，法官認定她涉嫌與曾姓警員共同涉犯違背職務收受賄賂罪，另涉個資法非法蒐集、利用個人資料等罪嫌重大，並有湮滅證據、逃亡及串供之虞，因此也裁定羈押禁見。全案仍由檢廉持續深入調查。

本文章來自《桃園電子報》。原文：民眾個資成牟利工具？桃園警、越籍女友人涉收賄洩密 2人遭羈押禁見