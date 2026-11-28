今天全台舉行選舉投票，新北市中和區積穗國小投開票所中午傳出溫馨插曲。一名63歲李姓男子投票後因雙腿無力受困場內，執勤的中和分局積穗派出所警員葉冠漳見狀，不僅一把將李男揹出場外休息，更請住家附近的岳父母火速送來輪椅，隨後通報緊急事故處理小組接力護送返家，暖心之舉深獲肯定。

事件發生於今日中午12時許，新北市中和警分局積穗派出所員警葉冠漳在積穗國小第1551投開票所擔服選務安維勤務時，接獲選務人員反映，指稱一名63歲李姓男子完成投票後，疑因雙腿無力、行動不便，只能無助地坐在投票所內遲遲無法起身。葉員聞訊立即趕往關懷並小心翼翼攙扶，但察覺李男步伐依舊十分吃力。

為兼顧李男的尊嚴並避免影響其他投票民眾的進出動線，葉冠漳沒有絲毫猶豫，當機立斷彎下腰「一把揹起」李男走出投票所，將其妥善安置於場外安全處休息。經葉員細心檢視李男身體狀況，確認意識清楚、無需就醫後，進一步暖心詢問得知，李男的子女今日恰巧也擔任選務工作人員，不克陪同前來，亦無法抽身接送父親返家。

眼見李男寸步難行，住家就在積穗國小附近的葉冠漳靈機一動，立即聯繫自己的岳父母，商借家中平時使用的輪椅支援。岳父母接獲女婿來電後二話不說，火速於3分鐘內開車將輪椅載抵投開票所現場，讓李男能夠安穩坐下休息，展現警眷全力相挺的熱心與默契。

在等待返家接應期間，李男突然有如廁需求，葉冠漳一人難以獨力安全移動李男，在隔壁投開票所執勤的巡佐王志承見狀立即上前搭手協助，兩人一左一右細心扶持李男前往如廁，處處顧及長者安全與需求，充分展現同僚之間的合作默契與細膩貼心。

為確保李男能萬無一失地平安到家，中和警分局隨即啟動「緊急事故處理小組」，迅速調派巡官陳佳伶及員山派出所警員羅明承趕赴現場接力，一行人推著輪椅一路護送李男平安返家。面對警方不僅挺身揹負、同僚暖心扶持，更連家人都動員出借輪椅的無私善舉，李男感動不已，頻頻向在場員警表達由衷感謝。

新北市1名行動不便李姓老今天翁投票後無力起身，中和員警暖揹並向岳父母商借輪椅護送返家。圖／警方提供

新北市1名行動不便李姓老今天翁投票後無力起身，中和員警暖揹並向岳父母商借輪椅護送返家。圖／警方提供