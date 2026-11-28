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影／中和男子投錯里長選票當場撕毀 警帶返偵辦函請選委會裁處
今天上午8時許，新北市中和區圓通路第1406號投開票所發生一起撕毀選票違規案件。25歲莊姓男子前往投票時，疑因不慎蓋錯里長選票，竟直接在現場將選票撕毀。投開票所主任管理員發現後立即通報現場執勤警衛人員介入處置，中和警方獲報後迅速依規定展開調查與後續處置作業。
警方到場了解狀況後，第一時間依程序通報選監委員趕赴現場會同處理，並將莊姓男子帶返中和警分局錦和派出所製作相關筆錄以釐清案情。據了解，莊男在圈選里長選票時發現蓋錯人選，一時心急才將選票撕毀，並未察覺此舉已違反相關選舉規定。
全案經警方完成詢問筆錄後，已由到場的選監委員依據公職人員選舉罷免法相關規定，正式函請新北市選舉委員會進行後續裁處。警方也藉此呼籲民眾，投票時若不慎蓋錯選票，切勿隨意撕毀或攜出投開票所，應立即向現場選務人員反映依規定處理，以免觸法受罰。
新北市警方今天執行115年地方公職人員選舉及全國性公民投票投票治安維護工作，截至上午10時30分，全市各投開票所違法使用手機、撕毀選票，經統計共5件，使用手機為淡水1件；撕毀選票有4件，分別為蘆洲2件、中和及土城各1件
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