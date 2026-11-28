投票日，高雄市鳳山區今天上午傳出首起民眾撕毀公投票案，80歲黃姓老翁上午9時20分許至五甲國小投票，領選舉票及公投票後，將選票投入票匭，但卻當場將公投票撕成兩半，黃稱不識字，以為公投票是空白票，沒用途才撕掉，後被警方帶離現場。

警方指出，這起撕毀公投票的案件發生在五甲國小第1676號投票所，當時80歲黃姓老翁約在上午9時20分許進入投票所，依序領取選舉票及公投票，投完票後，老翁依序將選舉票投入票匭，但走至最後一個公投票匭，卻當場直接撕毀公投票。

投票所選務人員發現，隨即通知現場警方，警方先將黃男依涉嫌違反公民投票法第44條帶回五甲所調查；據了解，黃稱因為自己不識字，以為公投票是空白票，沒用途才撕掉，警方後續將函送高市選委會依法進行行政裁罰。