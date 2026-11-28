有民眾在社群平台留言，揚言在投票當天前往投票所，持刀傷害投票支持張善政的選民。圖：警方提供

昨(27)日是選戰倒數前一天，沒想到有民眾在社群平台留言，揚言在投票當天前往投票所，持刀傷害投票支持張善政的選民。由於留言明確指向投票場所，涉及選民及選務人員的人身安全，也可能影響投票秩序，桃園市警察局隨即展開查證，2小時內就拘提該名帳號使用者，隨後依法移送偵辦。

當日中午桃園市長張善政的競選總部發現，臉書公開貼文下方出現威脅投票所安全的留言，隨即向警方報案。警察局接獲報案後，立即成立專案小組，由刑事警察大隊、楊梅分局及桃園分局共同查處，迅速確認涉案帳號使用人身分。

刑事警察大隊科技犯罪偵查隊查證涉案留言與相關帳號資料，查明帳號使用人身分後，專案小組彙整相關事證，報請桃園地方檢察署明股蔡檢察官指揮偵辦，並依法執行拘提。警方詢問後，依恐嚇危害安全罪嫌將該名男子移送桃園地方檢察署偵辦。

刑事警察大隊呼籲，民眾如發現涉及投票所或人身安全的威脅訊息，請儘速報案，並提供原始貼文連結、留言截圖及留言時間，以利警方查證。如在投票所周邊遇有危及人身安全的情形，請立即通知現場勤務人員或撥打110報案。

本文章來自《桃園電子報》。原文：選前揚言「拿刀砍」張善政支持者 警方2小時火速逮桃園男子