選舉投票日，高雄市凌晨2時鳳山區發生一起火燒車意外，警消獲報趕抵，發現轎車已全面燃燒，警方在消防員射水線搶救時，赫見路旁躺了一個人，後查出是火燒車車主黃姓男子酒醉路倒，渾然未覺轎車已燒成剩骨架，救護員將黃送醫治療，起火原因待釐清。

鳳山警分局指出，今天凌晨2時許，接獲民眾報案指頂庄路52號旁空地發生火燒車事故，線上警網和消防人車趕抵時，見一輛轎車已全面燃燒，火光照亮夜空。

消防人員拉水線灌救時，警方發現路旁一名男子醉醺醺倒臥在地，後叫醒男子，查出是火燒車車主黃姓男子38歲，消防員順利撲滅火勢，但轎車已燒成剩骨架，幸無人受傷。

黃男被警方叫醒，才知自己愛車已燒毀，救護員檢視黃男身體，無明顯外傷，先將他送醫治療、詳細起火原因由火調科調查釐清。

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高市鳳山區頂庄路52號旁空地今天凌晨發生火燒車事故，轎車被燒成骨架，車主醉臥路旁。記者石秀華／翻攝