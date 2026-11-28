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高雄凌晨空地火燒車燒成骨架 車主醉倒路旁渾然未覺
選舉投票日，高雄市凌晨2時鳳山區發生一起火燒車意外，警消獲報趕抵，發現轎車已全面燃燒，警方在消防員射水線搶救時，赫見路旁躺了一個人，後查出是火燒車車主黃姓男子酒醉路倒，渾然未覺轎車已燒成剩骨架，救護員將黃送醫治療，起火原因待釐清。
鳳山警分局指出，今天凌晨2時許，接獲民眾報案指頂庄路52號旁空地發生火燒車事故，線上警網和消防人車趕抵時，見一輛轎車已全面燃燒，火光照亮夜空。
消防人員拉水線灌救時，警方發現路旁一名男子醉醺醺倒臥在地，後叫醒男子，查出是火燒車車主黃姓男子38歲，消防員順利撲滅火勢，但轎車已燒成剩骨架，幸無人受傷。
黃男被警方叫醒，才知自己愛車已燒毀，救護員檢視黃男身體，無明顯外傷，先將他送醫治療、詳細起火原因由火調科調查釐清。
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