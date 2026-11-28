新竹縣芎林鄉今天上午發生違反選罷法事件。1名黃姓男子上午8時20分前往下山社區活動中心投票，因攜帶手機進入圈票區，手機突然響起，遭主任管理員發現，認定違反公職人員選舉罷免法第65條第3項規定。

據了解，黃男投票時將手機帶入票匭區，手機鈴聲響起後，主任管理員發現並通報選監小組。選監委員到場了解後，認定黃男行為涉及違反選罷法規定。現場由主任管理員填寫重大事故紀錄表，並製作黃男筆錄，後續將相關資料送交新竹縣選舉委員會認定及裁處。

今投票時間為上午8時至下午4時，民眾應提早出門，攜帶國民身分證、印章及投票通知單，不得攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所（已關閉電源的行動裝置不在此限），違者將處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。