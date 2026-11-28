聽新聞
0:00 / 0:00
新竹男攜手機進投票所「鈴聲大作」 違反選罷法將送選委會裁處
新竹縣芎林鄉今天上午發生違反選罷法事件。1名黃姓男子上午8時20分前往下山社區活動中心投票，因攜帶手機進入圈票區，手機突然響起，遭主任管理員發現，認定違反公職人員選舉罷免法第65條第3項規定。
據了解，黃男投票時將手機帶入票匭區，手機鈴聲響起後，主任管理員發現並通報選監小組。選監委員到場了解後，認定黃男行為涉及違反選罷法規定。現場由主任管理員填寫重大事故紀錄表，並製作黃男筆錄，後續將相關資料送交新竹縣選舉委員會認定及裁處。
今投票時間為上午8時至下午4時，民眾應提早出門，攜帶國民身分證、印章及投票通知單，不得攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所（已關閉電源的行動裝置不在此限），違者將處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。