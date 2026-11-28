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影／台中北區深夜路口疑闖紅燈 重機猛撞左轉休旅車 騎士送醫不治
台中市北區崇德路與進化北路口今日凌晨發生死亡車禍。一名劉姓重機騎士沿崇德路行駛，疑似闖紅燈，與對向依左轉箭頭號誌轉彎的莊姓男子所駕駛的休旅車發生碰撞，劉男送醫後仍宣告不治，莊男則未受傷。警方已報請檢察官相驗，釐清肇事責任。
第二警分局在今天凌晨1時46分許接獲通報，立即派員到場處理。初步了解，劉姓男子（53歲）騎乘大型重機，沿崇德路內側快車道往太原路方向行駛；莊姓男子（39歲）駕駛休旅車沿崇德路行經太原路，依左轉箭頭號誌左轉進化北路，雙方在路口發生碰撞。
劉男受傷倒地，送醫急救後，仍在凌晨3時2分宣告不治。莊男沒有受傷，經酒測沒有飲酒情形，也沒有毒駕徵候。現場沒有發現雙方車輛有毒品相關跡證。劉男因傷勢無法實施酒測，警方已依規定報請檢察官相驗，並將配合相驗程序進行相關檢驗。
警方表示，已完成現場勘查及蒐證，將調閱路口監視器，釐清事故發生經過及肇事責任，駕駛人行經路口時，務必注意號誌變化及周遭車流，依號誌行駛，減速慢行，維護交通安全。
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