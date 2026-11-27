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士林街頭驚傳醉男持菜刀 二度恐嚇被報警...警12分鐘火速逮捕
43歲余姓男子不滿之前有店家的狗吠他，昨天酒後持菜刀到場理論，店家見狀報警，余男碎念離去，途中又跟路人起口角持刀揮舞，二度被報警。警方獲悉12分鐘內到場追上余男，並在巷弄內找到他棄置的菜刀，警詢後依恐嚇罪嫌移送法辦。
據了解，余男是地方頭痛人物，文林派出所昨天下午1點13分接獲民眾報案，稱街頭有男子持刀，警方立即派遣警力趕抵，所幸他並未走遠，另名路人很快的指認出他足跡，員警立刻追上，下午1點25分在基河路巷內發現他。
員警問菜刀呢？余男供稱隨手丟棄，員警立刻帶他到丟棄地點順利尋獲，隨後根據情資交叉比對，證實他也是同一天稍早在大南路恐嚇店家的嫌犯，警詢後一併依恐嚇罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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