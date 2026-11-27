台中大里勝利夜市昨晚爆發衝突，34歲廖男與28歲林男吃土虱、藥燉排骨，50歲、26歲吳姓父子檔也和家人到夜市吃消夜喝酒，雙方疑因敬酒起衝突，上演全武行，地板都是玻璃和血，4人都掛彩，衝突時，一旁傳來女童聲嘶力竭哭喊「爸爸不要打了」令人揪心。4人互告傷害，警方詢後，依傷害罪嫌法辦。

霧峰分局大里分駐所所長黃思融說明，警方在昨晚10時30分接獲報案，指稱大里勝利二路夜市有人打架，警方立刻啟動快打部隊，調派多組警網趕往現場，抵達時現場已無衝突，其中吳姓父子輕傷帶返所調查，廖姓、林姓男子因頭部等處受傷送仁愛醫院診治；廖男、林男治療後無大礙，隨後也到警局接受詢問，由於雙方互告傷害，警方詢後將4人全都移送法辦。

警方調查，昨晚10時許，廖男、林男到勝利夜市的土虱、藥燉排骨攤吃東西並飲酒，吳男父子也跟家人到夜市吃消夜，席間也有喝酒，雙方疑因敬酒起衝突，進而拳腳相向。

還有網友拍到，雙方衝突間，有人拿起塑膠椅狂砸，雖有人勸架、阻擋，但雙方仍持續衝突，一旁一名女童見狀嚇到大哭，撕心裂肺不斷大喊「爸爸不要打了」，影片傳出讓網友看到都不忍。