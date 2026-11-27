南投南三段發生驚險山域救援！8名登山客19日從花蓮入山，原訂26日由南投東埔下山，卻因連日強風大雨，帳篷、睡袋滲水，保暖衣物全濕，甚至糧食耗盡、手機幾乎沒電，8人全數出現失溫症狀。由於地面搜救至少需要4至5天，空勤總隊今天緊急出動直升機，終於將8人全數救下山。

南投縣消防局指出，這8名登山客分成2團，其中1團7人，另有1人獨攀，19日從花蓮入山攀登南三段，原定26日從南投縣信義鄉東埔下山。不料行程期間遭遇連日強風大雨，雨水滲入帳篷及睡袋，導致禦寒衣物全數濕透，天候惡劣也讓行程嚴重延宕。

直到原定下山日，隊伍卻僅走到南三段中段的東郡大山，且糧食已經耗盡，沒有瓦斯可煮熱水或烘乾衣物，手機也幾乎沒電。高海拔低溫加上衣物濕透，8人全數出現失溫症狀，情況相當危急。

消防局昨天上午11時接獲報案後，立即啟動山域事故救援機制，調派信義、玉山分隊整備救援。不過，考量搜救人員若從郡大林道徒步逆攻東郡大山，至少需要4至5天才能抵達，恐錯失救援時機，因此緊急向內政部空中勤務總隊申請直升機支援。

空勤總隊今天派遣直升機前往受困地點，克服高山地形及天候限制，將8名登山客分批載運上機，隨後飛往竹山鎮消防署訓練中心降落，再由南投縣消防局救護車接手，送往竹山秀傳醫院就醫，8人全數順利獲救。

消防局提醒山友，山區天候變化快速，長程縱走更應審慎評估天候及自身體能，入山前備妥足夠糧食、保暖裝備及衛星通訊設備，切勿勉強在惡劣天候下繼續行程。若遇天候突然惡化，應立即尋找安全處所避難，並做好防範失溫措施。

受困南三段的8名登山客獲救後，直升機降落竹山鎮消防署訓練中心，再由南投縣消防局救護車接送至竹山秀傳醫院就醫。圖／南投縣消防局提供）

南三段東郡大山地形險峻，搜救人員若從郡大林道徒步前往，預估需耗時4至5天，消防局緊急申請直升機空中救援。圖／南投縣消防局提供