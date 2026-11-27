苗栗市月前發生一起到院前心肺功能停止（OHCA）的緊急救護案件，患者因意外倒地，幸好一名消防局休假人員第一時間目擊並立即實施心肺復甦術，隨後由消防救護人員接力搶救，經持續急救及送醫治療後，成功恢復自主循環，患者住院治療12天後，已於11月7日康復出院。苗栗縣消防局指出，全縣OHCA患者急救成功率已提升至33%，整體到院前緊急救護成效也持續進步。

消防局表示，當天的OHCA救護案發生在10月26日上午11時許，當時消防局特搜分隊員劉人槐正值休假期間，在路邊目擊有人疑似從香蕉樹上摔落，隨即上前查看患者狀況，發現患者已呈現瀕死呼吸且無頸動脈搏動，立即判斷為OHCA，並立刻展開心肺復甦術（CPR），同時通報消防局派遣救護人員前往支援。

苗栗分隊救護人員李欣恬、邵安逸及救護義消湯鈴雅接獲派遣後迅速抵達現場接手並持續實施CPR，同步使用自動體外心臟電擊去顫器AED進行心律分析及電擊3次並施予給氧、正壓通氣及藥物等急救處置。經消防救護人員第一時間即時發現並施救，加上救護人員接手，隨後將患者送往大千綜合醫院急救，患者到院後成功恢復呼吸及脈搏，經醫療團隊持續照護，患者已於11月7日康復出院。

消防局強調，全案共4名救護人員投入搶救，其中最值得肯定的是特搜分隊隊員劉人槐，雖然當時正值休假，仍在第一時間主動察覺患者異常，立即展開急救並通報支援，成功把握OHCA搶救的黃金時間，串起生命之鏈的第一環。此外，苗栗消防分隊高級救護技術員（EMT-P）李欣恬，在現場依患者狀況執行高級救護處置，包含靜脈注射腎上腺素（Epinephrine 1 mg）等專業技術、急救處置，為患者爭取寶貴的救命機會。

苗栗縣OHCA患者急救成功率已提升至33%，整體到院前緊急救護成效持續進步。為進一步強化縣內高級救護量能，消防局今年特別自辦1296小時高級救護技術員（EMT-P）訓練，共培訓20名學員，預計年底全局EMT-P人數將提升至72人，持續朝「每4名救護人員即有1名高級救護技術員」的目標邁進，持續提升到院前緊急救護品質，守護縣民生命安全。