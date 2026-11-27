國道1號南向51公里桃園路段今天上午發生事故，朱姓男子駕車疑未注意車前狀況，追撞前方陳姓男子駕駛的大貨車，造成大貨車翻覆，車載31％高濃度雙氧水桶散落、部分外洩，朱男輕傷送醫，現場封閉3車道，車流回堵約10公里，中午12時33分排除。

國道公路警察局第一大隊今天上午9時56分接獲報案，指國道1號南向51公里桃園路段有2輛車發生事故，其中一輛大貨車載運桶裝危險物品翻覆。警方立即派遣巡邏車趕赴現場，並通知高速公路局工務段及消防單位到場處理。

公道警方初步調查，22歲朱男駕駛小客車行經該路段時，疑似未注意車前狀況，與63歲陳男駕駛的大貨車發生碰撞，猛烈撞擊導致大貨車翻覆，車上載運的桶裝雙氧水散落車道，部分雙氧水洩漏至路面。

由於貨車載運的是濃度31％的雙氧水，屬於危險物品，事故現場出現高濃度雙氧水外洩情形，警消到場後立即封閉內側3個車道，並由消防隊會同環保局及高公局人員進行現場處置，避免化學物質持續擴散，影響其他用路人安全。

事故造成朱男輕傷，送醫檢傷，雙方駕駛經警方實施酒測，酒測值均為零。事故發生後，後方車流一度回堵約10公里，警方在現場進行交通疏導，並通知交控中心透過CMS資訊看板及警廣發布路況，提醒駕駛人減速慢行，注意行車安全。

國道警方提醒，用路人行駛高速公路應隨時注意前方路況，保持適當安全距離，避免分心或疲勞駕駛；貨運業者及駕駛人運送危險物品，更應確實遵守相關裝載及運輸規定，防止事故發生後造成二次危害。詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

國道1號南向51公里桃園路段今天上午發生事故，大貨車遭小客車碰撞後翻覆，車載31％雙氧水桶散落車道，部分化學液體外洩，警消封閉3車道，會同環保局及高公局人員到場處理，後方車流回堵約10公里。記者陳恩惠／翻攝

國道1號南向51公里桃園路段今天上午發生事故，大貨車遭小客車碰撞後翻覆，車載31％雙氧水桶散落車道，部分化學液體外洩，警消封閉3車道，會同環保局及高公局人員到場處理，後方車流回堵約10公里。記者陳恩惠／翻攝

國道1號南向51公里桃園路段今天上午發生事故，大貨車遭小客車碰撞後翻覆，車載31％雙氧水桶散落車道，部分化學液體外洩，警消封閉3車道，會同環保局及高公局人員到場處理，後方車流回堵約10公里。記者陳恩惠／翻攝

國道1號南向51公里桃園路段今天上午發生事故，大貨車遭小客車碰撞後翻覆，車載31％雙氧水桶散落車道，部分化學液體外洩，警消封閉3車道，會同環保局及高公局人員到場處理，後方車流回堵約10公里。記者陳恩惠／翻攝

朱男駕駛白色大型MPV休旅車將前方載運高濃度大貨車撞翻。記者陳恩惠／翻攝