南投縣中寮鄉知名的泡麵土地公石龍宮，平時夜間香火鼎盛，吸引不少遊客前往參拜，26日晚間卻發生滋擾事件。一名約40歲男子深夜突然踹踢廟前泡麵牆，還在泡麵區大吼、踢桌椅，嚇得現場香客紛紛走避。警方到場後，男子仍不聽勸阻，員警兩度使用辣椒水才將他制止，後續將依社會秩序維護法偵辦。

目擊民眾指出，男子26日晚間10時許進入石龍宮後，先用腳猛踹廟前的泡麵牆，廟方人員見狀上前制止，雙方一度險些發生肢體衝突。沒想到男子隨後拿著泡麵走到泡麵區，仍不斷踹踢桌椅並大聲吼叫，現場民眾受到驚嚇，紛紛避開。

由於石龍宮夜間仍有不少香客，廟方擔心男子失控行為危及其他遊客安全，隨即報警處理。現場影片被民眾上傳社群平台，引起網友議論。

草屯警分局表示，爽文派出所26日晚間10時30分許接獲轄區宮廟報案，指有男子在廟內滋事約10分鐘。員警趕抵現場時，發現男子情緒激動，還作勢挑釁員警，經口頭警告後，第一次使用辣椒水制止，但男子仍持續反抗，員警再度朝男子眼部噴灑辣椒水，才將他帶離現場實施約制。

警方指出，男子身上沒有酒味，也未查獲違禁品，初步研判疑有情緒控管問題。員警事後提供清水協助男子清洗，經約2小時處置後，男子自行離去。警方表示，男子涉嫌在公眾出入場所滋擾，後續將依社會秩序維護法偵辦