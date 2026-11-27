南投埔里一名52歲李姓男子昨晚酒後開車上國道6號，竟一路逆向行駛，直到北山路段才發現方向不對，未料他竟直接在國道上迴轉，改為順向行駛，準備從愛蘭交流道下國道，最後遭巡邏員警攔查，酒測值高達每公升0.92毫克，警方依公共危險罪嫌移送偵辦。

警方指出，李男昨晚7點多飲酒後，駕車從國道6號埔里端上國道，卻在西向車道由東往西逆向行駛，沿途與其他車輛形成對向行駛的危險情況。李男行經北山路段時，疑似發現自己與其他車輛行駛方向不同，竟在下交流道前利用標線迴轉，再順向往東行駛，打算從愛蘭交流道離開國道。

國道七隊快官分隊巡邏車779於晚間8點6分許，行經國道6號西向29公里、愛蘭交流道入口時，發現李男駕駛的自小客車，隨即上前攔停並實施酒測，結果酒測值高達每公升0.92毫克，已涉嫌違反刑法公共危險罪，警方依法偵辦並製單舉發。

國道七隊呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，也可能造成其他用路人傷亡，民眾飲酒後應落實指定駕駛，或搭乘大眾運輸工具、代叫計程車，切勿心存僥倖酒後上路，避免釀成無法挽回的事故。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓男子酒後駕車在國道6號逆向行駛，還在國道上迴轉，所幸遭巡邏員警及時攔停，依公共危險罪嫌移送偵辦。圖／國道七隊提供

李姓男子酒後駕車在國道6號逆向行駛，還在國道上迴轉，所幸遭巡邏員警及時攔停，依公共危險罪嫌移送偵辦。圖／國道七隊提供