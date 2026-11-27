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嘉義特搜戰力獲國家認證 36小時不間斷吸引瓜地馬拉消防隊取經
嘉義市消防局特種搜救隊歷經長時間、高強度訓練，25日起動員17車、70名人員，前往內政部消防署訓練中心，接受為期3天的國家搜救能力分級認證（NAP）評測，歷經36小時不間斷作業，今天順利通過中級搜救隊伍能力認證，並獲波蘭教官肯定及瓜地馬拉消防團隊取經。消防局長郭立昌說，今天在訓練場上多一分堅持，未來在災難現場就可能多挽救一條生命。
嘉市消防局特搜隊為取得國家搜救能力認證，歷經長時間專業訓練及團隊磨合，此次評測更須面對36小時不分晝夜的實戰考驗，除了考驗隊員的專業救援技能、體能及抗壓性，團隊運作、基地營運配置及組織管理也是重要環節。
此次評測適逢內政部消防署辦理國內NAP評測官訓練，來自波蘭的教官見證嘉市特搜隊評測過程，並給予肯定；另有來台交流的友邦瓜地馬拉消防團隊駐足觀摩，對嘉市特搜隊的團隊運作、基地營運配置及組織管理留下深刻印象，表示將把相關經驗帶回國內，作為精進搜救能力的參考。
郭立昌表示，從無數個日夜的訓練到實戰評測，隊員即使面對體力消耗與高度壓力，仍堅守崗位、相互扶持。此次通過認證，除消防人員的努力，也有嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、嘉義榮民醫院、台灣省土木技師公會嘉義分會及民間團體等醫療、工程專業力量支持。
郭立昌說，通過國家認證不是終點，而是承擔更大責任的起點，未來將持續精進專業搜救技能、強化整體救災量能，並深化國內外搜救技術與經驗交流，提升城市防災韌性。
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