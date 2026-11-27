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赴桃機快改道 國1南向追撞事故 高濃鹼桶裝雙氧水散落車道回堵10公里
要前往桃園機場的民眾注意了。高速公路局表示，今天上午9時58分，國道1號南向51K機場系統前，發生1輛自小客車和1輛小貨車追撞翻覆事故，由於小貨車載運的貨物高濃鹼桶裝雙氧水散落車道，占用內側4線車道，等待貨主派車及人員處理，處理時間會較長，目前回堵10公里。建議用路人提早改道，避開壅塞路段，行經事故地點小心駕駛。
根據高公局1968即時路況，國1林口-桃園南向路段「紫爆」，即時車速10公里。
國道警察建議要去桃園機場的民眾，南向可下桃園（南崁）交流道或改行駛五楊高架。高公局北區養護工程分局呼籲，行駛國道務必保持專注、謹慎駕駛，切勿分心或疲勞駕車，如遇突發狀況才能及時反應、降低事故發生風險。
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