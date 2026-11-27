駕駛途中甚至還伸手到車外幫孩子戴帽子、逗弄小孩。圖：截自Threads-xuanhui_lin

桃園市近日傳出一起危險駕駛事件，有民眾在網路發文指出，目擊一輛行駛中的自小客車讓車內兒童將頭部探出天窗，駕駛途中甚至還伸手到車外幫孩子戴帽子、逗弄小孩，過程持續約9分鐘。警方檢視相關影像後表示，該行為已涉及違反道路交通管理處罰條例，依法得處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

民眾目擊一輛行駛中的自小客車讓車內兒童將頭部探出天窗。圖：讀者提供

該名網友在社群平台分享目擊經過表示，起初遠遠看見前方車輛車頂上有異物，還以為是放置了烏龜玩偶，直到車輛靠近後才驚覺竟然是小朋友的頭探出天窗外。更令目擊者捏把冷汗的是，行駛途中駕駛還將手伸出車外幫兒童戴帽子並逗弄對方，自下午16時6分發現至16時15分抵達目的地為止，讓網友直呼「這不檢舉對不起自己吧」。

針對此起違規，警方回應說明，經查自小客車行駛中讓兒童探頭伸出天窗，已涉及違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」規定，可處駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

警方同時呼籲，駕駛人應確實維護兒童乘車安全，切勿讓兒童將頭、手伸出車外，並應依規定使用安全座椅或繫妥安全帶，避免因一時疏忽導致嚴重事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：危險！楊梅駕駛開車驚見幼童頭探天窗 最高恐罰1萬8