8人登山隊伍在南投遇下雨，睡袋和外套全濕透，全部人員失溫又缺糧，空勤總隊獲報，今天派直升機救援，救回8人，再由救護車送醫。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，昨晚接獲總隊勤務指揮中心電話通知，南投縣信義鄉東郡大山有山友 8人，因連日下雨延宕行程，睡袋、外套均濕透，所有人員失溫且缺糧，故申請空中救援。派出飛機編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛湯承暉、副駕駛王鴻嘉、機工長劉宗憲，消防署特搜隊隊員詹天文、劉承炫執勤。

今天早上6時56分從台中機場起飛，搭載4員受困者由目標區起飛，7時43分在竹山消訓中心第一批落地，8時5分第二次到達目標區搭載4員受困者，8時17分於竹山消訓中心第二批落地，後續交由救護車轉送醫院。

8人登山隊伍在南投遇下雨，設備全濕人員失溫又缺糧，空勤總隊今天派直升機救援。圖／空勤總隊提供