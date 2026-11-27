宜蘭蘇澳鎮知名海岸秘境「烏岩角」昨天傳出登山迷途意外，一名28歲男子下午獨自前往該處探訪，卻因天色昏暗辨識不清路徑受困，晚間緊急向119求援。消防人員獲報後立即入山展開夜間搜救，歷經數小時跋涉，終於在今天1凌晨將人平安救出送醫。

宜蘭海岸秘境「烏岩角」傳出登山迷途意外，一名28歲男子昨下午獨攀探訪，卻因天色昏暗辨識不清路徑受困，消防人員獲報後歷經數小時跋涉，終於在今天凌晨1時許將人平安救出送醫。圖／消防局提供

宜蘭縣消防局表示，昨天傍晚6時許接獲該名男子報案電話，對方在電話中指出，自己於下午4時左右獨自出發前往烏岩角，雖然當時人已相當接近海灘區域，但因夜幕降臨視線不良，導致迷失方向無法自行折返。消防局隨即調派第四大隊及蘇澳分隊人車趕赴現場救援。

搜救人員摸黑沿著陡峭地形挺進，於晚間8時55分順利與受困的28歲男子接觸，現場初步檢視，男子意識清楚，僅有四肢多處擦傷，並無生命危險，隨後協助其補充體力並護送撤離，今天凌晨1時22分平安抵達台9丁線公路，交由蘇澳分隊救護車送往蘇澳榮民醫院治療。

烏岩角座落於南方澳與東澳之間，因特殊的海蝕地形與無人海灘吸引不少玩家造訪，然而通往該處的陸路必須從蘇花公路下切陡峭的碎石坡，沿途地形破碎且無完善步道設施，入夜後極易發生迷途或墜落風險，消防單位也提醒民眾切勿單獨貿然前往，以免發生危險。