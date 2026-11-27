影／闖紅燈撞翻小貨車再波及警車 中和警破窗救人並依法舉發
新北市中和區莒光路與國光街口，今天清晨6時許發生一起驚險交通事故。葉姓男子駕車行經該路口時，疑因搶快闖越紅燈，與正常行駛的小客貨車發生猛烈碰撞，強大撞擊力導致對方車輛當場翻覆，現場一度引起往來民眾驚呼。
據警方初步調查，葉男（57歲）當時開車沿莒光路往壽德街方向直行，行經國光街口時未依燈光號誌指示停等，逕行闖紅燈通過。同一時間，何姓女子（49歲）駕駛小客貨車，沿國光街往民享街86巷方向正常直行，雙方於路口中央閃避不及發生側撞，致使何女所駕車輛重心不穩側翻於路面上，車體受損嚴重。
意外不僅止於此，事故發生後葉男驚慌下車察看車損與對方狀況，卻因一時疏忽未將車輛排入停車檔並拉起手剎車。失去制動的肇事車隨即向前緩慢滑行，不偏不倚撞上停放於路旁國光派出所警用停車格內的巡邏汽車，造成警車受損，所幸當時車內並無員警執勤，未衍生二次人員傷亡。
新北市中和警分局獲報後，迅速派遣線上警力及交通分隊趕赴現場實施交通管制與疏導，防止後方來車追撞。由於何女受困於翻覆的駕駛座內無法自行開啟車門，現場警消人員立即使用破窗器材破壞車窗，順利將何女救出脫困，並由救護車預防性送往衛生福利部雙和醫院進行詳細檢查。
經醫護人員檢視，何女與葉男雙方身體均無明顯外傷，意識清楚並無大礙。警方隨即對兩名駕駛實施呼氣酒精濃度測試，雙方酒測值均為零，已排除酒後駕車情事。交通分隊員警也依規定完成事故現場圖繪製、跡證攝影及交通事故卷宗建檔等採證作業，以釐清詳細肇事責任。
針對葉男行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈的違規行為，中和警方已依道路交通管理處罰條例第53條規定當場製單舉發。中和分局呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行並遵守交通號誌，切勿貪圖一時之便搶快闖紅燈；發生事故下車處理時，更應確認車輛已妥善停妥並拉緊手剎車，共同維護道路交通安全。
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