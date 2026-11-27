新北市中和區莒光路與國光街口，今天清晨6時許發生一起驚險交通事故。葉姓男子駕車行經該路口時，疑因搶快闖越紅燈，與正常行駛的小客貨車發生猛烈碰撞，強大撞擊力導致對方車輛當場翻覆，現場一度引起往來民眾驚呼。

據警方初步調查，葉男（57歲）當時開車沿莒光路往壽德街方向直行，行經國光街口時未依燈光號誌指示停等，逕行闖紅燈通過。同一時間，何姓女子（49歲）駕駛小客貨車，沿國光街往民享街86巷方向正常直行，雙方於路口中央閃避不及發生側撞，致使何女所駕車輛重心不穩側翻於路面上，車體受損嚴重。

意外不僅止於此，事故發生後葉男驚慌下車察看車損與對方狀況，卻因一時疏忽未將車輛排入停車檔並拉起手剎車。失去制動的肇事車隨即向前緩慢滑行，不偏不倚撞上停放於路旁國光派出所警用停車格內的巡邏汽車，造成警車受損，所幸當時車內並無員警執勤，未衍生二次人員傷亡。

新北市中和警分局獲報後，迅速派遣線上警力及交通分隊趕赴現場實施交通管制與疏導，防止後方來車追撞。由於何女受困於翻覆的駕駛座內無法自行開啟車門，現場警消人員立即使用破窗器材破壞車窗，順利將何女救出脫困，並由救護車預防性送往衛生福利部雙和醫院進行詳細檢查。

經醫護人員檢視，何女與葉男雙方身體均無明顯外傷，意識清楚並無大礙。警方隨即對兩名駕駛實施呼氣酒精濃度測試，雙方酒測值均為零，已排除酒後駕車情事。交通分隊員警也依規定完成事故現場圖繪製、跡證攝影及交通事故卷宗建檔等採證作業，以釐清詳細肇事責任。

針對葉男行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈的違規行為，中和警方已依道路交通管理處罰條例第53條規定當場製單舉發。中和分局呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行並遵守交通號誌，切勿貪圖一時之便搶快闖紅燈；發生事故下車處理時，更應確認車輛已妥善停妥並拉緊手剎車，共同維護道路交通安全。

葉姓男子今晨駕車行經中和區莒光路與國光路口時，疑因搶快闖越紅燈，與何女正常行駛的小客貨車發生猛烈碰撞，強大撞擊力導致何女車輛當場翻覆。記者王長鼎／翻攝

葉姓男子今晨駕車行經中和區莒光路與國光路口時，疑因搶快闖越紅燈，與何女正常行駛的小客貨車發生猛烈碰撞，強大撞擊力導致何女車輛當場翻覆。記者王長鼎／翻攝

事故發生後葉男驚慌下車察看車損與對方狀況，卻因一時疏忽未拉手煞車，致車輛滑行不偏不倚撞上停放於路旁國光派出所警用停車格內的巡邏汽車。記者王長鼎／翻攝