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新北專用粉紅塑膠袋國2亂飛…貼車頭、捲輪胎 行車驚魂險釀事故
國道2號東向南桃園往鶯歌路段今天上午7時許出現大量散落物，粉紅色塑膠袋掉滿地，部分隨車輛呼嘯而過揚起亂飛，卡在車輛後照鏡及車頭進氣口，甚至捲進車輪，影響全線車道行駛速度及安全，景象驚險；國道警方表示，載運貨物若未固定牢靠，有相關罰則。
今天上午7時許，國道2號東向莫名出現大量粉紅色塑膠袋散落，車輛路過都放慢車速，就怕打滑發生意外；塑膠袋除了卡在車輛車頭，也有部分捲進輪胎；有車主為排除狀況被迫臨停國道，結果抽出一看是新北市專用垃圾袋，直呼好險沒發生意外。
轄區警方表示，今未接獲散落物通報，但載運貨物如未綑紮牢固致掉落於國道，依法可處1萬2000元至1萬8000元，請民眾務必做好相關措施。
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