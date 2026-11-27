國道2號東向南桃園往鶯歌路段今天上午7時許出現大量散落物，粉紅色塑膠袋掉滿地，部分隨車輛呼嘯而過揚起亂飛，卡在車輛後照鏡及車頭進氣口，甚至捲進車輪，影響全線車道行駛速度及安全，景象驚險；國道警方表示，載運貨物若未固定牢靠，有相關罰則。

國道2號南桃園至鶯歌路段今早出現大量塑膠袋散落，部分捲進民眾車底及車輪，車主排除障礙發現是新北專用垃圾袋。記者陳俊智／攝影

今天上午7時許，國道2號東向莫名出現大量粉紅色塑膠袋散落，車輛路過都放慢車速，就怕打滑發生意外；塑膠袋除了卡在車輛車頭，也有部分捲進輪胎；有車主為排除狀況被迫臨停國道，結果抽出一看是新北市專用垃圾袋，直呼好險沒發生意外。

轄區警方表示，今未接獲散落物通報，但載運貨物如未綑紮牢固致掉落於國道，依法可處1萬2000元至1萬8000元，請民眾務必做好相關措施。