屏東縣長治鄉一家堆放化學品的工廠昨天凌晨發生大火，消防人員趕到場滅火。圖／消防局提供

屏東縣長治鄉元佳宇公司昨天清晨疑因非法分裝氣體爆炸引發大火，火勢在五小時內撲滅，無人傷亡。縣府初查，業者非法在農地不當堆置分裝甲烷等氣體，違規情節嚴重，對公共安全造成威脅，下令立即廢除其農業用地作農業設施容許可，並依法合計開罰最高五六○萬元。

消防局昨天清晨三時八分獲報長治鄉新榮路工廠火警，七時五十六分撲滅，起火原因調查中。縣府調查，該地點為一般農業區農牧用地，二○○五年地主取得農地容許後興建雞舍，但元佳宇公司以申請合法養雞場掩護非法氣體分裝廠，明顯違反空汙法、建築法、區域計畫法等，除合計開罰五六○萬元，命令立即停用；違反農業用地作農業設施容許使用審查辦法、畜牧法部分，立即撤銷其農地容許。另外，分裝易燃性高壓氣體涉及職業安全，也轉知勞安單位調查中。

為何等到火災才察覺這顆不定時炸彈？屏東縣府表示，本案在農牧用地且領有合法使用執照，也不必申報公安，加上未曾接獲陳情或檢舉，以致從未有違規查報紀錄。屏東地檢署表示，已主動分案偵辦工廠火警及相關違規情事，釐清是否涉及相關刑責。

元佳宇公司在高雄岡山的分裝廠也引起外界關注。高雄市勞工局表示，岡山廠主要從事惰性氣體鋼瓶分裝作業，與長治廠作業特性及風險類型不同，但均具有一定潛在危害風險，十月廿七日曾赴岡山廠勞動檢查，有督促業者落實作業安全管理及相關防災措施。