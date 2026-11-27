聽新聞
0:00 / 0:00
藉合法雞舍掩護20年？長治非法氣體分裝廠清晨爆炸 元佳宇遭停工重罰
屏東縣長治鄉元佳宇公司昨天清晨疑因非法分裝氣體爆炸引發大火，火勢在五小時內撲滅，無人傷亡。縣府初查，業者非法在農地不當堆置分裝甲烷等氣體，違規情節嚴重，對公共安全造成威脅，下令立即廢除其農業用地作農業設施容許可，並依法合計開罰最高五六○萬元。
消防局昨天清晨三時八分獲報長治鄉新榮路工廠火警，七時五十六分撲滅，起火原因調查中。縣府調查，該地點為一般農業區農牧用地，二○○五年地主取得農地容許後興建雞舍，但元佳宇公司以申請合法養雞場掩護非法氣體分裝廠，明顯違反空汙法、建築法、區域計畫法等，除合計開罰五六○萬元，命令立即停用；違反農業用地作農業設施容許使用審查辦法、畜牧法部分，立即撤銷其農地容許。另外，分裝易燃性高壓氣體涉及職業安全，也轉知勞安單位調查中。
為何等到火災才察覺這顆不定時炸彈？屏東縣府表示，本案在農牧用地且領有合法使用執照，也不必申報公安，加上未曾接獲陳情或檢舉，以致從未有違規查報紀錄。屏東地檢署表示，已主動分案偵辦工廠火警及相關違規情事，釐清是否涉及相關刑責。
元佳宇公司在高雄岡山的分裝廠也引起外界關注。高雄市勞工局表示，岡山廠主要從事惰性氣體鋼瓶分裝作業，與長治廠作業特性及風險類型不同，但均具有一定潛在危害風險，十月廿七日曾赴岡山廠勞動檢查，有督促業者落實作業安全管理及相關防災措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。