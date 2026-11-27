國道一號南下彰化路段昨清晨發生大貨車、聯結車與客運碰撞意外，造成十九人死傷，其中三人送醫不治，包括和欣客運司機。圖／彰化縣消防局提供

韋姓營業全聯結車司機昨行經國道一號南下彰化花壇路段外側車道時，撞上同車道的小貨車，隨後將車停在輔助車道，又遭後方客運及另一輛物流聯結車追撞，四車兩度連環撞，造成十九人死傷。和欣客運司機及兩名乘客傷重不治，其中同車印尼移工情侶一死一傷，天人永隔。

國道公路警察局第三公路警察大隊調查，昨清晨四時卅七分，五十歲的韋姓駕駛營業全聯結車，撞擊由陳姓男子（五十七歲）駕駛的小貨車。

韋隨後將車輛停在輔助車道，四時四十二分許，卜姓男子（卅八歲）駕駛的和欣客運，以及林姓男子（五十二歲）駕駛的另輛物流營業全聯結車，先後撞上韋的聯結車，釀第二波追撞，啤酒罐散落滿地。

彰化縣消防局接獲通報，啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，出動消防車、救護車各十三輛及消防人員四十八人搶救。因和欣客運車體嚴重扭曲，多名乘客受困，消防人員動用破壞器材協助脫困。

這輛和欣客運從台北出發前往高雄，車上共有十六人。整起事故造成十九人死傷，包括三輛其他事故車的駕駛及和欣客運車上十六人，分送彰化縣七家醫院救治。其中三人到院前已無呼吸心跳，七十五歲劉姓乘客、卜姓司機及印尼籍移工乘客吉韓（譯音，廿五歲）分別由秀傳醫院、彰化基督教醫院收治，仍宣告不治；另有三人傷勢較重，持續接受治療。

衛福部彰化醫院收治的印尼籍看護表示，和男友吉韓凌晨三點從桃園上車，睡覺時車體突然猛烈撞擊兩次。

另名本國籍女子說，事發時正在睡覺，第一次被撞到時頭很暈，還沒暈完又被撞第二次，她瞬間撞飛到地板上，暈頭轉向。她說，腳跟手都滿痛的，因車身扭曲，被前後包夾不能動彈，還聽到其他乘客求救聲。