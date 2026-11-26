台鐵鳳山站內今天傍晚發生醉漢滋擾事故，吳姓男子疑不滿站內超商店員一再對他講話，竟大發雷霆，擲砸超商商品和設備、推甩站內垃圾桶，現場一片狼藉，並引起往來旅客圍觀。警方據報到場制伏他，將他送醫，依毀損罪嫌查辦全案。

高雄市警局110今天下午5時許接獲報案，指台鐵鳳山車站內有民眾滋事，通報鐵路警察局高雄分局派員趕往處理，高雄市警鳳山分局鳳崗派出所員警也就近趕到車站，制伏吳姓男子（54歲），發覺他全身酒氣，對他保護管束，並通報消防局救護人員到場將他送醫。

鐵路警察調查，吳男在車站超商使用熱水，疑因遭店員言語提醒，情緒一時失控，才翻倒店內商品，未造成其他旅客及店員受傷。

超商對吳男提出毀損告訴，警方依毀損罪嫌，將吳男移送高雄地檢署偵辦。

吳姓男子砸超商商品後又推倒車站垃圾桶，現場一片狼藉。圖／Threads@jun._.0315