圖為老人遭凌虐示意圖。聯合報系資料照

新北市蘆洲區某精神護理之家遭爆凌虐病患致死案，檢警從往生住民鞋底和內褲發現遺書，內容疑控訴遭護理之家凌虐，檢調追查後聲押護理之家7人。新北警配合市府撤出百餘位住民，針對外傳護理機構有移屍滅證舉措，警方表示目前仍待查證中。

據了解，護理之家的陳姓負責人名下有4間機構，其中，位於蘆洲區家妘精神護理之家及敏金精神護理之家均是合法登記，另外2家位於五股及八里區，但因執照遲未核發仍屬非法，平時將部分病患安置在非法機構，若主管機關稽查或家屬欲探望病患，才將病患暫時帶回蘆洲，營造病患均安置在合法機構的假象。

經調查，輕生的兩位住民中，其中一人為73老翁，在生前曾寫下遺書，且過去老翁曾被安置在八里的機構，遺書內容也有提及八里，由於八里機構並非合法，是否機構人員在老翁往生後才移回蘆洲再報警，製造外界認定老翁在合法機構內死亡，針對疑點檢警仍在調查釐清中。