國道1號彰化路段今天清晨發生4車追撞重大車禍，同搭和欣客運的印尼移工情侶，男死女傷，女移工從部立彰化醫院出院後，含淚趕往彰化基督教醫院太平間見男友最後一面，同是印尼同鄉也都趕來關心，場面哀戚。

警方調查，當時其中一輛聯結車先追撞前方小貨車，停在輔助車道後，又遭後方一輛遊覽車及另一輛聯結車追撞，形成4車連環事故，造成19人輕重傷，其中和欣客運遊覽車司機及2名乘客傷重不治，同車印尼移工情侶1死1傷。

當時，29歲印尼女移工坐遊覽車6號，25歲男友吉韓（譯音）坐10號，車禍發生後，女移工被送到部立彰化醫院救治，吉韓受到重傷，到院前已OHCA（無呼吸心跳），經彰化基督教醫院搶救，吉韓（譯音）在上午7時仍告不治。

女移工不知男友搶救無效，受訪時說，在睡覺時，車體突然大撞了2次，跌到走道，不知道什麼原因。後來知道男友重傷不治，一出院，即含淚趕到彰化督督教醫院太平間見男友最後一面，在等候時，一邊拭淚，悲痛難抑。他們的印尼同鄉也趕來關心。

女移工在台灣當看護工已經7年，她和男友凌晨3點從桃園上車，搭上台北開往高雄的和欣客運。吉韓的表姊說，吉韓是去桃園找女朋友，因他隔天要上班，所以今天清晨與女朋友一起坐車南下高雄，沒想到遇到死劫。

另一名在彰基治療的女傷患回憶，她當時坐第四排，事發時正在睡覺，第一次被撞到的時候就頭很暈，還沒暈完的時候又被撞第二次，她瞬間撞飛到地板上，就暈頭轉向。雖然沒有明顯外傷，但腳跟手都蠻痛的。由於車身擠壓，被前後包夾不能動彈，還有聽到其他乘客求救。