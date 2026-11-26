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東北扶輪社捐贈500顆住警器 桃園消防：優先補助弱勢安裝
為發揚服務社群的精神，東北扶輪社於今(26)日捐贈桃園市消防局「住宅用火災警報器」500顆。這項義舉旨在期勉大眾共同參與良善事業，守護市民生命財產安全。
消防局表示，根據統計，桃園市火災警報器設置率已達99%，且成功示警案例累積達400餘件，顯示住警器能有效降低火災造成的傷亡。
消防局提到，此次獲贈的住警器將優先提供給5層樓以下之透天或公寓住宅，並以弱勢族群為優先補助對象，每戶補助1顆。
消防局長龔永信表示，一般透天住宅未達法定設置火警自動警報設備規定，安裝住宅用火災警報器能提早偵知火災、及早示警逃生。消防局將持續宣導家戶自主足量設置，以落實居家防火安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：東北扶輪社捐贈500顆住警器 桃園消防：優先補助弱勢安裝
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