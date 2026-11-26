埔子分隊前往轄內超秦企業股份有限公司，針對公司員工辦理「自衛消防編組演練」現地指導。圖：消防局提供

桃園市消防局第一大隊埔子分隊於今(26)日前往轄內超秦企業股份有限公司，針對公司員工辦理「自衛消防編組演練」現地指導。因應家禽電宰、禽肉包裝及冷鏈作業等廠區特性，此次演練以作業區發生火災為情境，動員廠內員工，落實自衛消防編組「5大班別」運作，提升廠區火災初期應變與人員安全防護能力。

員工藉由實地演練，熟悉冷鏈作業環境可能面臨的火災風險與應變流程。圖：消防局提供

超秦企業副總經理吳興松表示，公司長期重視食品安全、作業安全及員工健康，此次特別邀請轄區消防人員到廠指導，讓員工藉由實地演練，熟悉冷鏈作業環境可能面臨的火災風險與應變流程。透過通報、初期滅火、避難引導及急救處置等項目演練，期使各班別人員在突發狀況發生時能迅速完成分工，兼顧員工安全、廠區防護及營運韌性。

埔子分隊表示，廠區冷凍系統、用電設施及包裝材料較多，平時除應落實巡檢電氣設施及可燃物管理，更應強化自衛消防編組應變能力；此次演練中，通報班負責確認災情並完成119報案；滅火班操作滅火器及室(外)消防栓執行初期滅火；避難引導班協助員工依安全動線疏散；安全防護班關閉電源及防火門等；救護班則於安全區域實施心肺復甦術及AED急救操作，展現企業團隊專業合作。

埔子分隊長何家瑋表示，火災初期應變分秒必爭，企業除應強化日常防火管理外，更要讓每位員工清楚知道火災發生時「優先做什麼、該怎麼做」，並定期辦理演練，驗證各編組應變流程是否需進行修正，方能有效侷限災害範圍、提高救災可及性，減少火災風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：埔子消防攜手超秦企業逼真演練 模擬廠區火災強化員工應變能力