元佳宇公司疑似在屏東長治一處農地違法堆放氣體鋼瓶，今天凌晨發生大爆炸，高雄岡山分裝廠情況也引起外界關注。高市勞工局表示，兩廠作業特性及風險類型不相同，但均具有一定潛在危害風險，10月27日曾赴岡山廠勞動檢查，有督促業者落實作業安全管理及相關防災措施。

依據網路公開資訊，元佳宇公司是一家氣體與化學材料製造及供應商，公司登記地址為高雄市岡山區前峰路。屏東縣府指出，長治非法氣體分裝廠目前由高雄市元佳宇公司做氣體堆置分裝，與原核准用途不同，且其使用性質非屬工廠登記管理範疇，明顯違反多項法規。

高市勞工局表示，經查該公司岡山廠主要從事惰性氣體鋼瓶分裝作業，與長治廠作業特性及風險類型尚不相同，但均具有一定潛在危害風險。

勞工局說，勞動檢查處在今年10月27日至岡山廠實施勞動檢查，針對廠內作業環境、氣體鋼瓶管理及相關職業安全衛生設施進行檢視，督促業者確實落實作業安全管理及相關防災措施。

勞工局強調，勞檢處後續將持續關注該公司岡山廠及各工業氣體相關業者安全衛生管理情形，督促落實鋼瓶儲存、搬運、分裝及緊急應變等安全措施，確保工作場所安全，保障勞工生命健康。