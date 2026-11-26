再過兩天就要進行地方公職人員選舉及全國性公民投票，海巡署金馬澎分署提前拉高邊境警戒，連日來統合馬祖、金門、澎湖三離島巡防區，展開選前擴大威力掃蕩勤務，動員538名執法人力、23艘巡防艇及149輛巡邏車輛，以「岸海聯合、異地同步」方式，嚴防中國船舶越界、走私、偷渡及非洲豬瘟疫情入侵，3天共驅離中國籍船舶8艘，並查獲違規攜帶中國食品及農產品案件。

這次勤務整合3離島岸巡隊、查緝隊及海巡隊，除投入巡防艇、巡邏車及機車，也出動偵搜犬協勤，結合雷達、紅外線熱影像及岸際監控系統，加強重點海域巡弋、岸際治安死角搜索，以及港區船舶、貨物、小三通旅客與郵寄包裹查驗，從海上到岸際全面封堵可能的安全漏洞。

三地執法成果各有重點。馬祖驅離越界中國船舶3艘，並查獲旅客違規攜帶中國加工食品及農產品1案；金門驅離中國籍貨輪1艘，執行小三通入出境查驗30航次，另在料羅碼頭安檢郵寄包裹時，查獲中國螺螄粉5件，共242包、重達96.23公斤；澎湖則由「旗津艦」及「屏東艦」分別在花嶼、七美西南海域，驅離越界中國漁船4艘。

金馬澎分署指出，今年迄今已驅離越界中國船舶377艘、扣留8艘，查獲小三通違規攜帶及輸入中國加工食品、農產品238件，另查獲非法入出境9件、電子煙65件及第二級毒品4件。防疫方面，應處岸際漂流豬屍13件，其中4件檢驗呈陽性，顯示邊境防疫仍不可輕忽。

此外，今年也執行海洋生態保育及岸際油污防治83件，並辦理海難搜救、為民服務及島際傷病緊急醫療後送58件。金馬澎分署強調，選舉期間將持續強化海上與岸際巡查，運用科技設備及專業執法能量守護邊境，呼籲民眾發現走私、偷渡或可疑情事，立即撥打118免費報案專線。

115年地方公職人員選舉及全國性公民投票將屆，海巡署金馬澎分署連日來統合馬祖、金門、澎湖三離島巡防區，展開選前擴大威力掃蕩勤務，港區船舶、貨物、小三通旅客與郵寄包裹查驗，從海上到岸際全面封堵可能的安全漏洞。圖／金馬澎分署提供

115年地方公職人員選舉及全國性公民投票將屆，海巡署金馬澎分署提前拉高邊境警戒，連日來統合馬祖、金門、澎湖三離島巡防區，展開選前擴大威力掃蕩勤務。圖／金馬澎分署提供

115年地方公職人員選舉及全國性公民投票將屆，海巡署金馬澎分署連日來統合馬祖、金門、澎湖三離島巡防區，展開選前擴大威力掃蕩勤務，加強重點海域巡弋、岸際治安死角搜索。圖／金馬澎分署提供