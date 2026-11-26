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蘆洲護理之家疑凌虐病患致死 衛生局：中央評鑑機構三年都合格
新北市蘆洲區某精神護理之家遭爆疑凌虐病患致死案，檢警意外在往生住民鞋底和內褲發現遺書，內容疑似控訴遭護理之家凌虐，新北地檢署搜索約談護理之家，訊後7人遭聲押。對此，衛生局表示，該精神護理機構近三年中央評鑑及督導考核皆合格，市府全力配合檢方調查，另針對機構人員遭聲押，為維護住民權益，市府已安排照護人力進駐，並陸續協調住民轉安置至其他機構。
據了解，該護理中心在衛福部登錄名冊中，主要是收治因慢性精神病，病情穩定但間接導致生活難以自理的精神病患，卻疑似以合法掩護非法，替數家非法地下安養機構超收上百名病患，導致照護品質低落。
新北衛生局表示，該精神護理機構近三年中央評鑑及督導考核皆合格，其中一家有2次違規紀錄遭裁處，且列為重點查核機構，今年衛生局不定期稽查發現該機構有疑似違法狀況，並主動移請檢方調查，目前一併由檢方偵辦中。
衛生局說明，市府全力配合檢方調查，另針對機構人員遭聲押，為維護住民權益，市府已安排照護人力進駐，並將陸續協調住民轉安置至其他機構。
衛生局強調，如機構及相關人員涉及違反精神衛生法或精神護理機構相關法規，將依情節予以處辦，最重可廢止該機構開業執照。
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