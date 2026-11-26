國道1號彰化花壇路段今天清晨發生重大車禍，警方調查，其中一輛聯結車先追撞前方小貨車，停在輔助車道後，又遭後方一輛遊覽車及另一輛聯結車追撞，形成4車連環事故，造成19人輕重傷，其中和欣客運遊覽車司機及2名乘客傷重不治，同車印尼移工情侶1死1傷，天人永隔，令人鼻酸。

2026-11-26 11:19