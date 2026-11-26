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海巡巡護九號太平洋萬浬護漁返港 女隊員遭艙門夾傷骨折
海巡署「巡護九號」執行遠洋漁業巡護任務，歷經近2個月航行，總航程達1萬2300浬，深入中西太平洋公海執行漁船登檢，查察非法捕魚等違規行為，並登檢、慰問14艘我國遠洋漁船，期間1名女隊員遭艙門夾傷手指骨折。昨天巡護九號已順利返高雄港。
海巡署艦隊分署表示，巡護九號9月28日啟航，執行今年第3航次遠洋漁業巡護任務，前往中西太平洋漁業委員會（WCPFC）公約海域，並偕同農業部漁業署檢查員，依國際漁業管理規範執行公海漁船登臨檢查，查察是否涉及非法、未報告及不受規範漁業活動（IUU Fishing），維護國際漁業秩序及海洋資源永續。
11月14日巡護期間，巡護九號在公海航行時，因海上波浪起伏，艙門突然關上，1名女隊員左手遭突然關閉的艙門夾傷，造成手指骨折。船員立即為她緊急處置，並透過我國駐外館處協調帛琉協助醫療後送，經治療後已無大礙。
艦隊分署指出，遠洋巡護不僅要克服長時間航行及多變海象，也肩負漁民海上安全。隨著首艘高緯度遠洋巡護船西拉雅號交船，未來將憑藉更長續航力及適應低溫海域能力，擴大遠洋護漁與救援範圍，持續捍衛我國漁業權益。
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