屏東縣長治鄉元佳宇公司今天清晨傳出火警，消防人員5小時內撲滅火勢，所幸無人員傷亡。縣府初步調查，業者非法在農地不當堆置分裝甲烷等氣體，違規情節嚴重，對公共安全造成威脅，立即下令停止使用，廢除其農業用地作農業設施容許可，並依法從重裁罰，最高可裁處560萬元。

消防局今天清晨3時8分獲報，長治鄉新榮路3-40號對面工廠火警，派員搶救後火勢於5時38分控制，7時56分撲滅，起火原因調查中。環保局也派員到場監控空氣品質，火災發生後pm2.5數值有略高，至上午9時已降至普通等級。

縣府調查，該地點為一般農業區農牧用地，2005年由地主取得農地容許後興建雞舍，領有使用執照，但元佳宇公司以合法養雞場申請掩護非法氣體分裝廠，與原核准用途不同，使用性質亦非屬工廠登記管理範疇，明顯違反多項法規。

空氣汙染防制法部分，工廠或倉庫因置放物品管理不當產生自燃，致生異味或污染物，最高可處500萬元以下罰鍰。建築物未依核定使用類組使用違反「建築法」，最高可處建築物所有權人或使用人30萬元罰鍰。

非都市土地違規使用，違反非都市土地使用管制並造成重大公共安全、違規情節重大，依區域計畫法及「本府執行違反區域計畫法裁罰基準」，從重裁罰30萬元並命立即停止使用；違反農業用地作農業設施容許使用審查辦法、畜牧法將撤銷其農地容許。

另外該工廠易燃性高壓氣體涉及勞工操作、職業安全部分，消防局也轉知勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心及縣府相關單位處理調查中。

屏東縣長治鄉元佳宇公司今天清晨傳出火警，縣府初步調查業者非法分裝氣體，下令停用並裁罰最高560萬元。圖／消防局提供

屏東縣長治鄉元佳宇公司今天清晨傳出火警，消防人員5小時內撲滅火勢，累到坐著休息。圖／消防局提供