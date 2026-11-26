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影／無照車牌遭吊扣 網巡揪偽造車牌 新店警攔查逮64歲男
新北市新店警分局雙城派出所員警日前執行網路巡邏時，發現社群平台貼文中的汽車懸掛疑似偽造車牌，隨即鎖定特徵展開追查。警方昨凌晨在新店區寶橋路巷內發現該車行經並上前攔停，當場逮捕許姓男子，查扣兩面偽造車牌並移置保管車輛，全案依法送辦。
雙城派出所長張業寰表示，該所員警透過網路巡邏掌握線索後，積極比對車輛特徵與車牌號碼，循線鎖定該部涉案車輛的出沒軌跡，掌握時機部署查緝，最終於凌晨時分在新店區寶橋路235巷16弄內順利將車輛攔下，當場逮捕64歲駕駛許姓男子，展現警方主動出擊、科技與網巡並重的查緝效能。
經員警現場盤查與詢問，許男坦承自己原本的車牌因無照駕駛遭到吊扣，為了圖求日常通勤便利，才上網透過購物網站淘寶購買偽造車牌懸掛使用，沒想到仍遭警方循線查獲。
警方於現場依法查扣偽造車牌兩面，並將涉案車輛移置保管，同時將針對偽造車牌的購買管道與來源持續溯源追查，另行深入偵辦；警詢後依涉嫌行使偽造特種文書罪嫌，將許男逮捕並解送歸案。
新店警分局呼籲，車輛牌照屬於法定公文書與重要辨識標誌，應依法規核發、懸掛及使用，民眾切勿心存僥倖，更不可因一時通勤方便而購買或使用偽造車牌，以免觸犯刑責得不償失。
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