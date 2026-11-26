國道1號彰化花壇路段今天清晨發生重大車禍，警方調查，其中一輛聯結車先追撞前方小貨車，停在輔助車道後，又遭後方一輛遊覽車及另一輛聯結車追撞，形成4車連環事故，造成19人輕重傷，其中和欣客運遊覽車司機及2名乘客傷重不治，同車印尼移工情侶1死1傷，天人永隔，令人鼻酸。

國道公路警察局第三公路警察大隊調查，事故發生在今天清晨4時37分，50歲韋姓男子駕駛營業全聯結車，行經國道1號南下200.1公里彰化花壇路段外側車道時，撞擊同車道由57歲陳姓男子駕駛的自用小貨車。

韋男隨後將車輛停在輔助車道，不料4時42分許，後方由38歲卜姓男子駕駛的和欣客運遊覽車，以及52歲林姓男子駕駛的另一輛營業全聯結車接連撞上，釀成第二波追撞，現場啤酒罐掉落滿地。

彰化縣消防局接獲通報後，立即啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，出動消防車、救護車各13輛及消防人員48人趕往搶救。由於和欣客運遊覽車車體嚴重扭曲，車頭撞擊尤為嚴重，多名乘客受困，消防人員動用破壞器材協助脫困。

這輛和欣客運遊覽車從台北出發前往高雄，車上共有16人。整起事故造成19人受傷送醫，包括3名駕駛及遊覽車乘客，分送彰化縣7家醫院救治，其中3人到院前已無呼吸心跳（OHCA），經醫院全力搶救仍宣告不治。

其中，秀傳醫院收治4名傷患，其中75歲劉姓遊覽車乘客上午7時13分宣告死亡；彰化基督教醫院收治的另兩名OHCA患者，包括和欣客運卜姓司機及25歲印尼籍移工乘客吉韓（譯音），也分別在上午8時及7時宣告不治。另有3人傷勢較重，持續接受治療。

由部立彰化醫院收治的29歲印尼籍女子，在台灣當看護工已經7年，她和25歲同是印尼籍的男友吉韓，凌晨3點從桃園上車，搭上台北開往高雄的和欣客運，車禍發生後，男友不幸受重傷，送往彰基急救後，仍告不治，兩人天人永隔。她說在睡覺時車體突然大撞了2次，不知道什麼原因。

事故造成國道1號南下彰化交流道到埔鹽系統交流道間路段一度全線封閉，現場進行事故處理及清理，到上午10時恢復通車。

國道警方表示，3名肇事車輛駕駛酒測值待測，詳細肇事經過及原因仍待調查，呼籲駕駛人疲勞時應下交流道或進入服務區休息，避免因精神不濟或未注意車前狀況釀成重大事故。

彰化監理站表示，此次事故涉及3輛營業大型車輛車籍、駕籍均為正常，大客車駕駛人近一周駕駛工時資訊均為正常，行駛速度亦未超速，另有關事故確切原因尚待警察單位調查。公路局已要求和欣客運積極妥善處理乘客後續理賠事宜。

國道1號南下彰化路段今天清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞，造成19名乘客輕重傷，其中3人OHCA，經搶救後，均告不治 。圖／消防局提供

國道1號南下彰化路段今天清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞，造成19名乘客輕重傷，其中3人OHCA，經搶救後，均告不治 。圖／民眾提供

國道1號南下彰化路段今天清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞，造成19名乘客輕重傷，其中3人OHCA，經搶救後，均告不治 。圖／消防局提供

國道1號南下彰化路段今天清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞，造成19名乘客輕重傷，其中3人OHCA，經搶救後，均告不治 。圖／民眾提供

國道1號南下彰化路段今天清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞，造成19名乘客輕重傷，其中3人OHCA，經搶救後，均告不治 。圖／消防局提供

國道1號南下彰化路段今天清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞，造成19名乘客輕重傷，其中3人OHCA，經搶救後，均告不治 。圖／消防局提供