有一台自小客車在校前路與環東路口時，違規闖紅燈擦撞一部自小客車，隨後又追撞前方停等紅燈的兩部自小客車。圖：讀者提供

桃園市楊梅區24日下午16時52分許，有一台自小客車在校前路與環東路口時，違規闖紅燈擦撞一部自小客車，隨後又追撞前方停等紅燈的兩部自小客車，警方獲報到場處理，並對肇事駕駛21歲趙姓男子實施毒品唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應，全案依法偵辦。

趙男駕駛自小客車，沿楊梅區校前路往市區方向行駛，行經校前路與環東路口時，違規闖紅燈連撞三車。圖：讀者提供

楊梅分局提到，當天趙男駕駛自小客車，沿楊梅區校前路往市區方向行駛，行經校前路與環東路口時，違規闖紅燈擦撞一部自小客車，隨後又追撞前方停等紅燈的兩部自小客車。

楊梅分局警方獲報後，立即派員趕赴現場，進行交通疏導及事故處理。經警方對趙男實施毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，全案依法偵辦。

楊梅分局呼籲，毒駕行為嚴重危害自身及其他用路人的生命安全，切勿心存僥倖、以身試法，若發生交通事故，將造成無法挽回的傷害。警方將持續加強取締毒駕違法行為，對於違法者絕對依法嚴辦，絕不寬貸。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅21歲男闖紅燈連撞3車 唾液快篩呈安非他命陽性反應

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