新北市蘆洲區某精神護理之家傳出疑似凌虐病患致死，檢警這個月中旬相驗該護理之家2名往生病患時，意外在其中一人的鞋底和內褲中，發現疑似控訴遭護理之家凌虐的遺言。新北地檢署昨依涉犯妨害自由等罪嫌搜索、約談護理之家負責人陳姓及吳姓母子、巫姓人頭負責人和員工共10人，訊後陳、吳與劉姓、詹姓、古姓、杜姓、黃姓護理之家主管和員工遭聲押禁見，其餘巫姓、吳姓人頭告以30萬、10萬元交保、虞姓員工限制住居。

據了解，該間位於蘆洲長榮路上的護理之家集團，名下共有2間護理之家，因疑似先前曾有將員工勞保高薪低報或退休金不足等勞資糾紛，故檯面上負責人均已由實際負責人陳姓、吳姓母子更改為他人。

該護理中心在衛福部登錄名冊中，主要是收治因慢性精神病，病情穩定但間接導致生活難以自理的精神病患，卻疑似以合法掩護非法，替數家非法地下安養機構超收上百名病患，導致照護品質低落。

這個月中旬，轄區蘆洲警分局相驗護理之家2名不幸往生的病患遺體時，發現其中1人外觀雖無可疑外傷，卻在鞋底和內褲中藏有遺言，內容涉及指控業者照護不當甚至遭受凌虐等情事。警方獲悉後不敢大意，立刻報請檢方指揮偵辦。