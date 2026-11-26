國道1號南下200公里彰化路段，今清晨4點30分發生連環車禍，多輛大型車和小型車追撞，造成19人受傷受醫，其中兩人送到衛福部彰化醫院醫治，分別受到輕重傷，幸好意識清楚，無生命危險。

彰化醫院指出，翁姓男子（39歲）是遊覽車乘客，右手、右腳骨折，肋骨多處骨折，臉部及身體多處撕裂傷，意識清楚，生命跡象穩定；另一名傷者29歲外籍看護也是遊覽車乘客，臉部及身體多處撕裂傷，她告訴醫護，在台灣當看護工7年，今凌晨3點和男友從桃園上車，搭乘台北開往高雄的和欣客運，在睡覺時遊覽車突然被重撞兩次，她不知道發生什麼事。這名看護工的朋友同車，受傷被送到彰化基督教醫院，從彰化醫院出院到彰基探望朋友。

據了解，這起車禍有遊覽車、聯結車、大貨車及小貨車等多輛車碰撞，造成車輛駕駛人和乘客19人受傷送醫，有3名到院前無呼吸心跳，其餘16人送醫救治，車禍發生後封鎖國1南下彰化路段到埔鹽系統路段，上午8點30分開放一個車道，多次因拖吊事故車輛又臨時封閉，到9點開放兩個車道。

原本要到國1的車輛改走平面道路，彰化縣台一線、彰水路都大塞車，光是彰水路彰化交流道到台76線埔鹽匝道走走停停，平日10分鐘車程需要1小時。

搭乘和欣客運的印尼籍外籍移工，說到今國道1號大車禍她所搭乘的車子好像被重撞兩次，心有猶悸。圖／民眾提供